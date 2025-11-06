Руководитель УкрЖД призвал продавать железную дорогу на металлолом

Практически одновременно с прекращением железнодорожного сообщения с Донбассом зампредседателя наблюдательного совета "Укрзализницы" ("Украинские железные дороги". - прим. Накануне.RU) Сергей Лещенко призвал частично распилить "железку" на металлолом, чтобы покрыть многомиллиардные убытки предприятия.

Читайте также: Киев прекращает железнодорожное сообщение с Донбассом

По его словам, это нужно как раз для спасения железных дорог. Внутренние резервы для покрытия убытков исчерпаны, компания бессильна выкарабкаться из долгов сама, грузовые перевозки стали убыточными, поэтому правящий режим должен срочно помочь.

"За 2022-2025 годы гг. у нас потеряно 49% грузовых перевозок, и ситуация вряд ли улучшится. В этом году мы потеряли фактически всю угольную отрасль Донецкой области. Нужна помощь налогоплательщиков Украины", - взывал Лещенко.

Он призвал распродать часть железной дороги на металлолом, остальное добрать повышением тарифов и помощью из бюджета.

"Внутренняя оптимизация железной дороги, в частности вопрос продажи металлолома, может нам дать до 10 млрд", - подсчитал украинский чиновник.

Он не исключает, что со временем на Украине могут вообще прекратиться железнодорожные перевозки.