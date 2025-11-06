06 Ноября 2025
Киев прекращает железнодорожное сообщение с Донбассом

Движение пассажирских поездов до Славянска и Краматорска на оккупированной ВСУ территории ДНР остановлено. Об этом заявил глава украинской "областной военной администрации" Вадим Филашкин.

Ранее в эти города ходило 5 поездов. Отныне поезда на этом направлении будут ездить только до Барвенково или Гусаровки Харьковской области, а в Славянск и Краматорск будут ходить только автобусы. То есть Киев прекратил железнодорожное сообщение с Донбассом. Чиновник успокаивает жителей и надеется, что это лишь "временная мера". Прекращено также движение пригородных поездов.

При этом еще в августе сам Филашкин, как и вся "Донецкая областная военная администрация", переехал из Краматорска в Днепропетровск. По его словам, это было не бегство, а "обеспечение выполнения неотложных задач" для слаженной работы.

Недавно руководитель "Славянской администрации" Вадим Лях призывал жителей эвакуироваться. А Филашкин еще в июле призвал жителей Краматорска покинуть город.

Славянск, Краматорск и Дружковка остаются последней линией обороны ВСУ в Донбассе и последними относительно безопасными крупными городами. Как сообщала "Военная хроника", российская армия уже начала полномасштабные действия по дезорганизации тыловой логистики ВСУ в Донбассе. Основной акцент сделан на уничтожении мостов и переправ, связывающих Красный Лиман и Славянск, кроме того, точечные удары наносятся по маршрутам переброски противника. Эта тактика "выжигания логистики" уже отработана. Фактически она и привела к тому, что киевский режим уже прервал железнодорожное сообщение с Донбассом.

В районе Краматорска уже снизилась активность артиллерии ВСУ, сообщил на телеканале "Россия 1" российский военнослужащий с позывным Грек. Это тоже результат действий ВС РФ: при помощи скорострельных гаубиц Д-20 и Д-30 артиллеристы подавляют активность противника. Однако освобождение Славянска и Краматорска - это не перспектива ближайшего времени, уверен военный эксперт Андрей Марочко. Вначале России нужно освобождать Красный Лиман, Константиновку, Красноармейск, Димитров.

Теги: донбасс, железная дорога, поезда


