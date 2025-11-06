Анджелина Джоли посетила Украину, ее проводника забрали в ТЦК

Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала на Украину, не уведомив о своем визите руководство страны. Среди прочего она побывала в подконтрольной Киеву части Херсонской области, передает Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Из-за того, что Джоли была на Украине с неофициальным визитом, возникли сложности. Она пересекла границу пешком, компанию ей составлял проводник-мужчина, которого забрали в ТЦК (военкомат) на украинской территории. Актрисе пришлось также посетить ТЦК, после этого ее спутника отпустили.

В ТЦК позже сообщили, что задержанный был военным резервистом, обязанным проходить военную переподготовку.

Анжелина Джоли была назначена послом доброй воли УВКБ ООН в 2001 году. Занимаясь проблемами беженцев, она ездила в Сьерра-Леоне, Танзанию, Кот-д'Ивуар, Камбоджу, Пакистан, Намибию, Сирию.