Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга до горнолыжной "жемчужины" Сибири – курорта "Шерегеш"

Авиакомпания Red Wings запускает рейсы до Новокузнецка, откуда пассажиры смогут легко добраться до горнолыжной "жемчужины" Сибири – курорта Шерегеш. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, летать самолеты будут из Екатеринбурга, Улан-Удэ, Иркутска и Читы.

"Зимние" билеты уже в продаже. При покупке по тарифу "Стандарт" или "Максимум" Red Wings обещает пассажирам бесплатную перевозку комплекта горнолыжного снаряжения. Приобрести билет можно как на официальном сайте авиаперевозчика, так и в мобильном приложении авиакомпании в RuStore.



Отметим, что Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. За 9 месяцев 2025 года она перевезла более 1,5 млн пассажиров на отечественных самолетах, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. В пиковый сезон отпусков (май-сентябрь 2025) на регулярных рейсах было перевезено на 14% больше пассажиров по сравнению с прошлым годом – 1,089 млн человек.