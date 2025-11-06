В Екатеринбурге директора турагентства "Аквамарин" судят за хищение денег клиентов

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о мошенничестве под видом реализации туристических путевок.

Читайте также: ЕС может ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась местная жительница 1988 года рождения – директор ООО "Туристическое агентство "Аквамарин". Как показало расследование, в 2022-2023 годах она похитила деньги клиентов, обратившихся к ней для приобретения туристских продуктов.

По версии следствия, женщина не собиралась исполнять взятые на себя обязательства по бронированию и покупке турпутевок. В результате семи клиентам был причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело о мошенничестве направлено в Ленинский районный суд уральской столицы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно жительница уральского города Верхняя Салда отсудила у туроператора почти 200 тысяч рублей за сорванный отпуск в ОАЭ.