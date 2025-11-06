В Волгограде от прилета БПЛА в многоэтажку погиб мужчина

При атаке БПЛА на Волгоград погиб мужчина, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

По его словам, минувшей ночью один из дронов врезался в 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова. Повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, 48-летний мужчина.

Губернатор добавил, что обломки других беспилотников упали в промзоне Красноармейского района. Также в нескольких районах Волгограда повреждены остекления в жилых домах и автомобили.

Для временного размещения людей власти подготовили пункт в 10-м лицее Волгограда для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов, сообщил Бочаров.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников, 49 из них - над Волгоградской областью.