06 Ноября 2025
Политика Томская область
Фото: max.ru/mazur_70

Заместитель посла Индии в России приехал с визитом в Томскую область

Сегодня в Томской области работает заместитель посла Индии в России. Никхилеш Чандра Гири приехал на открытие Дней индийской культуры, о проведении которых власти региона договорились в прошлом году с послом республики Винаем Кумаром. Об этом сообщил в своем канале в MAX губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Конечно, реализуем договорённости не только в культурной сфере. Прежде всего, развиваем внешнеторговые связи. За первое полугодие товарооборот между Томской областью и Индией вырос на треть. При этом экспорт томской продукции в Индию увеличился в семь раз. За этими цифрами – портфель заказов томских предприятий на годы вперёд", – отметил Владимир Мазур.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

С 2009 года в Томской области работает предприятие Imperial Energy, дочернее общество индийской государственной нефтяной компании ONGC Videsh. Это один из главных иностранных инвесторов региона. Томская компания "Артлайф", крупный российский производитель высокотехнологичных БАДов, более 10 лет присутствует на индийском рынке, где построила завод на базе собственных технологий и оборудования.

(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

Создание совместных производств – важное направление двустороннего взаимодействия. Большие перспективы есть у производств по выпуску удобрений, на которые в Индии большой спрос. Также стороны обсудили научно-образовательное сотрудничество. На сегодняшний день в томских университетах учатся 193 студента из Индии, 173 из них – в СибГМУ. Развиваются совместные исследовательские проекты. Так, ТПУ имеет соглашения с 14 вузами Индии, ТГУ сотрудничает с 22 организациями этой страны.

"Совместную работу с дружественными странами в интересах жителей области продолжим", – заключил губернатор Томской области.

Флаг Индии(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

Теги: Никхилеш Чандра Гири, Владимир Мазур


