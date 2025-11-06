Появятся новые правила езды на электросамокатах

В России законодательство в сфере использования средств индивидуальной мобильности необходимо продолжить регулировать.

Об этом заявила заместитель руководителя фракции "Новых людей" Сардана Авксентьева. По ее словам, партия готовит предложение, которое сделает передвижение на электросамокатах более организованным и безопасным.

Планируется обязать застройщиков при строительстве новых кварталов сразу проектировать и строить велодорожки для владельцев СИМ, которые используются доставщиками еды и пользователями самокатов. Законопроект внесут в Госдуму в осеннюю сессию.

Как заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству сенатор Артем Шейкин, в "Единой России" также продолжают работу над созданием удобной инфраструктуры для электросамокатов, включая отдельные велодорожки и велополосы.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий указал, что предлагается обязать владельцев СИМ оформлять ОСАГО. Законопроект об этом находится на заключении в правительстве, сообщают "Известия".

Напомним, 75% россиян поддерживают ограничения для электросамокатов.