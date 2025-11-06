В Госдуму внесут законопроект об именных лекарственных сертификатах для малоимущих

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение проект закона, направленный на введение именного лекарственного сертификата, который позволит получать необходимые лекарства на определенную сумму.

Инициатива должна затронуть малоимущих, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Адресная помощь предлагается в виде сертификата. Автор законопроекта - глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Номинал сертификата составит 25% от величины прожиточного минимума на душу населения. В 2025 году это около 4,5 тысячи рублей в месяц.

Важной особенностью документа является его адресность и возможность получения по заявительному принципу, что упрощает процесс для россиян, которым трудно справляться с растущими ценами на лекарства, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Госдуме предложили выдавать сертификаты на продукты для малоимущих.