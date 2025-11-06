Путин утвердил порядок выдачи гражданства иностранным участникам СВО

Глава государства Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство России иностранцев, участвующих в спецоперации.

Указ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что подать заявление на гражданство могут иностранцы и лица без гражданства – мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, их супруги, дети и родители. Требования не распространяются на граждан Белоруссии.

Также президент подписал указ, которым распространил ежемесячные выплаты контрактникам на военных, служащих на границе России и в регионах, прилегающих к районам проведения СВО. Указ касается договоров, заключенных с 6 августа 2024 года.

Ранее Путин утвердил поправки в законы "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе". Они разрешают привлекать резервистов Минобороны.