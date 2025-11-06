Медведев рассказал, почему Россия задумалась о ядерных испытаниях

Вашингтон вынудил Москву задуматься о ядерных испытаниях.

Как сообщил в Telegram зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, никто не знает, что имел в виду президент США Дональд Трамп в контексте ядерных испытаний и, "вероятно, он и сам не знает".

"Россия будет вынуждена самостоятельно оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний", – указал Медведев.

5 ноября президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он уточнил, что Россия не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).