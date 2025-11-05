Евгений Солнцев поручил ускорить работы по благоустройству парков и скверов в Оренбургской области

05 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев поручил ускорить работы по благоустройству парков и скверов в Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев остался не вполне доволен результатами благоустройства парков и скверов в этом году. С начала года в регионе планировали обновить 18 общественных пространств в 16 муниципальных образованиях области. По состоянию на начало ноября работы по благоустройству завершены лишь на 13 территориях. По оставшимся пяти объектам готовность хоть и высокая, но риски неисполнения обязательств есть. 

"Благоустройство части пространств идёт в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Не выполнить его мы не имеем права. Так же как и не закончить работы на объектах – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Меры по тем исполнителям, которые нарушат обязательства, будут приняты", – подчеркнул Евгений Солнцев на заседании правительства региона. 

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

На сегодня в Оренбурге сквер Ленина готов на 87 %, парк в 16-м микрорайоне – на 86 %. Вопросы возникают и по Орску. Работы в Центральном парке должны были завершиться к 1 ноября.

"Считаю, это недоработка всей управленческой команды города. Дал крайний срок муниципалитетам: до 25 ноября закрыть все вопросы в территориях", – подчеркнул губернатор.

Зато в этом году будет сдана набережная городского пруда в Ясном. Эта площадка должна была быть благоустроена еще год назад, но, к сожалению, город столкнулся с недобросовестным подрядчиком. Губернатор тогда дал поручение сменить организацию и возобновить работы.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Сейчас набережную не узнать. Обустроены смотровая и детская площадки, велодорожки, установлены скамейки, сделано освещение. Теперь она станет частью единого прогулочного маршрута вместе с благоустроенными ранее парком на ул. Юбилейной и Аллеей Славы", – прокомментировал глава региона.

Теги: Евгений Солнцев, парк, сквер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети