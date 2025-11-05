Евгений Солнцев поручил ускорить работы по благоустройству парков и скверов в Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев остался не вполне доволен результатами благоустройства парков и скверов в этом году. С начала года в регионе планировали обновить 18 общественных пространств в 16 муниципальных образованиях области. По состоянию на начало ноября работы по благоустройству завершены лишь на 13 территориях. По оставшимся пяти объектам готовность хоть и высокая, но риски неисполнения обязательств есть.

"Благоустройство части пространств идёт в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Не выполнить его мы не имеем права. Так же как и не закончить работы на объектах – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Меры по тем исполнителям, которые нарушат обязательства, будут приняты", – подчеркнул Евгений Солнцев на заседании правительства региона.

На сегодня в Оренбурге сквер Ленина готов на 87 %, парк в 16-м микрорайоне – на 86 %. Вопросы возникают и по Орску. Работы в Центральном парке должны были завершиться к 1 ноября.

"Считаю, это недоработка всей управленческой команды города. Дал крайний срок муниципалитетам: до 25 ноября закрыть все вопросы в территориях", – подчеркнул губернатор.

Зато в этом году будет сдана набережная городского пруда в Ясном. Эта площадка должна была быть благоустроена еще год назад, но, к сожалению, город столкнулся с недобросовестным подрядчиком. Губернатор тогда дал поручение сменить организацию и возобновить работы.

"Сейчас набережную не узнать. Обустроены смотровая и детская площадки, велодорожки, установлены скамейки, сделано освещение. Теперь она станет частью единого прогулочного маршрута вместе с благоустроенными ранее парком на ул. Юбилейной и Аллеей Славы", – прокомментировал глава региона.