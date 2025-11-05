СМИ: В Краснодаре не могут госпитализировать 92-летнего старика с 4 стадией рака

В Краснодаре отказываются госпитализировать 92-летнего старика, мужа участницы Великой Отечественной войны. У пенсионера сейчас рак четвертой стадии и ноги буквально гниют, но в учреждениях здравоохранения города-миллионника просто перекладывают ответственность друг на друга. Родственники не могут позволить себе платные медицинские услуги и пытаются добиться помощи по ОМС, сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

По данным канала, два года назад у мужчины диагностировали онкологическое заболевание во второй стадии, за два года оно перешло в четвертую. Онкологи считают, что терапия уже не поможет. Паллиативную помощь пенсионеру вроде бы согласились оказать, но в хосписе случилась заминка с транспортом, которым мужчину должны были забрать.