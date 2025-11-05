В ярославских школах ввели режим свободного посещения при опасности БПЛА

В Ярославской области родители могут оставить детей-школьников дома при беспилотной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он уточнил, что родители должны предупредить классного руководителя или администрацию школы о своем решении. В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Аналогичные правила действуют также для детсадов и колледжей.

В сентябре сообщалось, что Минпросвещения России распространило в образовательных учреждениях регламенты по действиям в случае атаки беспилотников. По словам замминистра Александра Бугаева, дважды в год ведомство проводит всероссийские тренировки, в ходе которых отрабатываются действия учеников и педагогов в случае объявления тревоги.