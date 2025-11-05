За неправомерное удаление выпускницы с ЕГЭ учительницу оштрафовали на 20 тысяч

За неправомерное удаление ученицы из аудитории при проведении ЕГЭ в Ачинске (Красноярский край) этим летом члену экзаменационной комиссии назначен штраф 20 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в нарушении требований к организации образовательного процесса, сообщает прокуратура Красноярского края.

На ЕГЭ члены комиссии проверяли паспорта будущих выпускников и обнаружили в паспорте несколько чистых листов бумаги. И девушку удалили. Она подала жалобу в прокуратуру. Прокурорская проверка подтвердила факт самоуправства. Чистые листы, на которых ничего не написано, не являются нарушением регламента. Также член комиссии не составила акт об удалении с ЕГЭ, что обязана была сделать.

Инциденты с удалением выпускников с ЕГЭ продолжают происходить каждый год. В 2025 году таких случаев было 608, не считая дней пересдачи. Это несколько меньше, чем годом ранее, когда с экзаменов было удалено 768 человек, и чем во все последние годы. Около половины удаляют за наличие шпаргалок, остальных - за попытки использовать средства связи и "иные нарушения". А вот сколько человек были удалены с ЕГЭ неправомерно, не сообщается, хотя таких случаев немало, о некоторых резонансных случаях писали СМИ.