СМИ: Зеленский очень боится потерять Красноармейск, но его ждет удар

Зеленский до безумия готов жертвовать солдатами ради удержания Красноармейска. Он боится показаться слабым перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Еще в конце октября на Украине появились сообщения о том, что положение ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации угрожающее и надо отводить войска. Однако Зеленский приказал главкому Сырскому удерживать эти города до последнего, не жалея сил. Это привело к фактическому окружению ВСУ, положение которых стало критическим и только ухудшается, сообщило сегодня Минобороны РФ. Их единственный шанс спастись - это добровольно сдаться в плен.

Bild пишет, что Зеленский неадекватный. Ему давно говорили, что пора отходить, чтобы сберечь войска, но он вцепился в Красноармейск, невзирая на огромные потери его армии. Один из боевиков рассказал, что уже 80% города освобождены Россией. В Димитрове положение еще хуже. А украинский дипломат, который дал комментарий, сказал, что все повторяется из раза в раз: сначала у Киева все под контролем, а потом наступает замалчивание, когда ВС РФ овладевают очередным городом. И каждый раз Зеленский показывает свою неадекватность.

Сторонники же Зеленского говорят, что удержание Красноармейска для него важно по той причине, что на потерю этого важного города обратит внимание Трамп. Который на встрече в Вашингтоне взывал к благоразумию и адекватности Зеленского, призывая его согласиться на уход из Донбасса. Но все было тщетно.

ВСУ терпят поражение в Красноармейске и Димитрове, пишет также французская газета Le Monde. Опрошенные изданием военные возмущены упрямством и тупостью командования ВСУ, которые довели подразделения до окружения, хотя их неделями просили дать приказ об отходе. Вместо этого их теперь просто уничтожают. Зеленский снова пожертвовал тысячами солдат ради того, чтобы отсрочить поражение на несколько недель.

Как заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, поражение в Красноармейске - "это диагноз всей системе", включая украинское государство в целом.

Украинский ресурс Deep State отмечает, что если Красноармейск постепенно освобождается российской армией, то Димитров просто отрезается, а "его потеря будет самой обидной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там". Российский обозреватель Юрий Подоляка также пишет, что ВСУ могут сдать Димитров почти без боя, "и это будет первый крупный украинский город (с населением более 50 000 человек), который будет взят под контроль ВС РФ таким образом".

Офицер запаса ВСУ Евгений Бекренев обвинил в бездарном поражении лично главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который проводит пиар-акции, уничтожающие личный состав. Он считает, что уже поздно отходить, нужен военный трибунал за преступное бездействие киевского руководства.

Тем временем Зеленский, посетив вчера Добропольское направление, снова приказал удерживать все города до последнего, пишет канал "Легитимный". Командиры жаловались ему на огромные потери, низкое качество и отсутствие мотивации у мобилизованных, но он как одержимый не хотел ничего слушать.