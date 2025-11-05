В Молдавии расторгнуто соглашение с Россией о культурных центрах

Власти Молдавии утвердили денонсацию соглашения с Россией о культурных центрах, чтобы закрыть Русский дом.

"Я думаю, что мы давно ждали этой инициативы. Решение принято", – заявил на заседании кабмина его глава Александр Мунтяну.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Русский дом должен будет прекратить деятельность в Кишиневе, пишет РИА Новости.