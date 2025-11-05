Детский омбудсмен призвала сократить летние каникулы

Летние школьные каникулы нужно сократить до двух месяцев, а в июне заниматься с детьми с уклоном в творческие предметы - трудом, музыкой, рисованием, физкультурой, "проектной деятельностью" и внеурочной работой. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская.

Она считает, что в России школьники отдыхают дольше, чем в других странах, и это создает трудности для родителей, которым негде оставить детей на лето. Уже в мае школьники практически не изучают новые темы из-за большого количества праздничных и выходных дней и написания контрольных работ. То есть учебный процесс завершается к концу апреля. Все это создает те особенности, что дети много месяцев отдыхают. Но родители не могут себе этого позволить, отмечает она.

После критики Ярославская уточнила, что это лишь ее мнение в идущей дискуссии об оптимизации образовательного процесса. В том числе связанное с предложением увеличить срок обучения в школе до 12 лет. Она заявила, что это не нужно, а вот заниматься в июне можно, и призвала не передергивать ее слова.

Но некоторые поддерживают идею. Так, в июне школьников можно было бы учить детей играть в шахматы или программированию, считает депутат Госдумы Игорь Антропенко. Ведь многие родители действительно не знают, куда в это время деть детей.

Но вице-спикер Госдумы Борис Чернышов задает вопрос: а что не так с системой каникул? Так выросли целые поколения, и у них не было из-за этого проблем в жизни.

"Может быть, стоит на время приостановить реформаторский зуд? Не все в этом мире требует немедленного улучшения и оптимизации. Иногда лучшее нововведение – это отсутствие нововведений. Летние каникулы – это не просто перерыв в учебе, а время на отдых, восстановление и общение с близкими. Это время, когда дети наконец могут побыть детьми. И три месяца для этого – как раз то, что нужно. Оставьте, пожалуйста, в покое детей и учителей. Руки прочь от каникул!" – написал Чернышов.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отмечает, что в российских климатических условиях лето – это главный ресурс оздоровления, и терять его крайне нежелательно. А вести музыку и рисование нужно не летом, а в течение года, чтобы они снимали напряжение и усталость.

Еще один депутат Госдумы, коллега Вассермана из комитета по просвещению Михаил Берулава также резко против. Он помнит, какая это была радость для детей – проводить три месяца с родителями, дедушками, бабушками, друзьями, отдыхать, познавать новое, общаться и развиваться.