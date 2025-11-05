Названа дата представления коллективу нового главы Тверской области

И.о. главы Тверской области Виталий Королёв вскоре будет представлен коллективу.

Это состоится завтра, 6 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства области.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королёва врио губернатора Тверской области. Ранее Королёв занимал пост замглавы ФАС. Накануне поздно вечером Путин провел с ним рабочую встречу. Президент предложил Королеву возглавить Тверскую область. Королев заявил, что готов.

В сентябре Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени. Политик возглавлял Тверскую область с 2016 г. В конце сентября 2025 г. повышен до полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе. Это произошло после того, как прежний полпред Александр Гуцан стал генпрокурором России.