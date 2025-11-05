Мэр Сургута Максим Слепов выехал на место смертельного пожара в СОТ "Прибрежный-1"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств пожара в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних и трое взрослых.

Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, в Сургуте в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли семь человек, в том числе четверо детей. Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

Мэр Сургута Максим Слепов выехал на место смертельного пожара в СОТ "Прибрежный-1". Он поговорил со специалистами, расследующими причины происшествия. Глава города заявил, что мэрия держит связь с родными погибших, а он сам лично контролирует оказание помощи пострадавшим. С ними сейчас работают врачи и психологи.



