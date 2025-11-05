05 Ноября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Ozon и Wildberries выполнили рекомендации ФАС, вступившейся за продавцов

Федеральная антимонопольная служба России похвалила Ozon и Wildberries за выполнение рекомендаций экспертного совета ФАС. Основаниями для рекомендаций были жалобы представителей малого и среднего бизнеса, торгующих на перечисленных площадках.

Так, с 1 ноября Wildberries отменила индекс остатка товара. После его внедрения предприниматели с низким индексом были вынуждены или оплачивать хранение товаров на складах маркетплейса по более высокой цене, или на товары устанавливались скидки без надлежащего согласования, или просто приходилось вывозить товар со складов площадки.

Также WB изменила механизм "Конструктор тарифов". Через него предпринимателей подписывали на дополнительные услуги, от которых нельзя было отказаться ранее установленного маркетплейсом срока, даже если бизнесмены переставали быть в них заинтересованы.

 "Кроме того, Wildberries будет предоставлять продавцам возможность приобретать отдельные услуги по желанию без необходимости выбора соответствующей опции в "Конструкторе тарифов". Так, на основании разовых заявок с 18 ноября 2025 года продавцы смогут оформить услуги досрочного вывода денежных средств. Кроме того, в первом квартале 2026 года компания планирует внедрить услугу "Перераспределение остатков между товарами", - рассказали в ФАС.

Магазин OZON в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

К Ozon были другие претензии. Так, компания изменила правки обработки возвращенных без претензий к качеству товаров. Раньше они автоматически отправлялись на склады маркетплейса для повторной продажи. В результате предприниматели лишались возможности свободно распоряжаться своим товаром. Они не могли реализовывать его через иные каналы продаж. Кроме того, продавцы сталкивались со сложностями при вывозе своего ассортимента со складов Ozon. Они не могли забронировать нужное время для этого, а также оплачивали услуги хранения продукции на инфраструктуре маркетплейса неопределенное время.

 "Компания сообщила ведомству о восстановлении прежней модели возврата товара. Теперь продавцам не нужно будет отслеживать каждую его отмену и создавать отдельные заявки на вывоз ассортимента. Маркетплейс запустит функцию автовывоза возврата со склада, чтобы предприниматели могли однократно настроить автоматический процесс. Это позволит выбрать удобную точку получения товара уже с середины ноября 2025 года. Кроме того, площадка также предприняла действия, направленные на устранение блокировок личных кабинетов пользователей без объяснения причин", - добавили в антимонопольном ведомстве.

Теги: Ozon, Wildberries, ФАС, вступившейся за продавцов


