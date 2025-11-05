СМИ: Регионы активно "закупаются" на тему традиционных ценностей

Власти в российских регионах активно ведут закупки на тему продвижения традиционных ценностей. Государство выделяет сотни тысяч рублей на проведение "семейных пикников", "забегов в ползунках", собраний в поддержку духовно-нравственных ценностей и разработку соответствующего контента для соцсетей, пишут "Ведомости".

Однако, по мнению экспертов, часто это превращается в мероприятия "для галочки", поскольку заказчики сами не представляют, каких конкретно целей хотят добиться и как оценить эффективность проводимых мероприятий.

"Ну вот увидят [жители] семейные фото "с моментами счастья". И сколько увидевших их, из 100 человек, вдохновится и пойдет делать семью?", - задается риторическим вопросом политолог Александр Немцев. Между тем, в Бурятии закупка с техническим заданием в том числе на проведение фотоконкурса с моментами семейного счастья предусматривает стартовую цену в 390 тыс. руб.