С жителей Кировской, Костромской областей и Башкортостана взыскали миллионы за обманутую тюменку

Прокурор Абатского района в судебном порядке защитил права женщины, пострадавшей от мошеннических действий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство провело проверку по обращению 56-летней местной жительницы о хищении у нее 5 млн руб. В декабре прошлого года мошенники убедили ее перевести деньги на "безопасные счета". По данному факту следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Владельцы банковских счетов, на которые поступили денежные средства, установлены. Ими оказались жители Кировской, Костромской областей и Республики Башкортостан. Прокурор обратился в суд с исками о взыскании в пользу заявительницы сумм неосновательного обогащения. Заявленные требования удовлетворены, в пользу женщины взыскано более 5 млн рублей.

Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле надзорного ведомства.