Россияне назвали артистами года Шамана и Полину Гагарину

Россияне назвали эстрадных артистов, которых они сочли лучшими в этом году.

Среди мужчин-исполнителей третий год подряд лидирует Ярослав Дронов (он же Шаман), среди женщин – Полина Гагарина.

Дронов получил 28% голосов, на втором месте Олег Газманов (16%). На третьем месте Сергей Лазарев с 11% голосов респондентов. Также в топ вошли Дима Билан, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Стас Михайлов и Василий Вакуленко ("Баста"). Это данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и премии "Народная марка".

Полина Гагарина занимает лидерскую позицию четвертый год подряд, но ее показатели хуже, чем у Шамана – 17%. На втором месте оказалась Валерия (11%), на третьем – Лариса Долина (8%). В топе Анна Асти, Надежда Кадышева и Татьяна Куртукова.