Россиянке нужно зарабатывать 200 тысяч в месяц, чтобы получить максимальные декретные

Социальный фонд обрадовал: в 2026 году значительно увеличится максимальная сумма пособия, которое женщина может получить по беременности и родам.

По словам главы Соцфонда Сергея Чиркова, эта сумма будет уже в два с половиной раза выше, чем в 2023 году и составит 955 тыс. руб.

"Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года - с 2023 по 2026 год - максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза", - цитирует чиновника ТАСС.

Чирков добавил, что для расчета пособия по полному среднему заработку нужно всего два календарных года официального трудового стажа, предшествующих году выхода в декретный отпуск.

Вот только чиновник не уточнил сумму, которую официально должна зарабатывать женщина два года перед выходом в декрет, чтобы получить максимальное пособие. А оно равняется примерно 200 тыс. руб. (при расчете, что декрет составит 140 дней – такой продолжительностью он будет в случае нормальных одноплодных родов).

Отметим, что средняя начисленная зарплата женщин в России в 2024 году, по данным Росстата, составила 61,1 тыс. руб. в месяц (у мужчин – 87,7 тыс. руб.). При такой официальной зарплате и декрете продолжительностью 140 дней выплата составит около 280 тыс. руб., что в почти в три с половиной раза ниже максимума для 206 года.