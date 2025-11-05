05 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле ребенку не хотели выплачивать 1,5 миллиона за смерть отца на СВО

В Нижнем Тагиле не хотели выдавать единовременную выплату за смерть отца на СВО. О том, как разрешилась ситуация, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В городское отделение ведомства обратилась местная жительница, рассказавшая о нарушении прав ее ребенка. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что супруг женщины и отец мальчика погиб во время специальной военной операции. Когда вдова узнала об этом, обратилась в территориальное управление социальной политики с заявлением о назначении ребенку единовременной выплаты.

Однако сотрудники учреждения отказали в выплате, заявив, что свердловчанка не обратилась к ним в установленный 12-месячный срок с момента гибели супруга. Прокуратура направила в суд исковое заявление к управлению социальной политики о восстановлении пропущенного срока, признании за несовершеннолетним права на получение единовременной денежной выплаты в размере 1,5 млн рублей и возложении обязанности ее перечислить.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Только после этого несовершеннолетнему сыну погибшего участника спецоперации перечислили положенную ему выплату.

Теги: Нижний Тагил, СВО, прокуратура, отец, сын, выплата


