Владимир Мазур: Уборочная кампания была трудной, но результат порадовал

В Томской области завершилась уборочная кампания. Об этом в своем канале в MAX сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

По его словам, нынешний сельскохозяйственный год отмечен ранним севом и поздней уборкой: выпавший в начале октября снег помешал хозяйствам в нескольких районах своевременно собрать урожай. Зерновые и масличные выдержали сухие заморозки, но частично полегли под тяжестью снега.



"Сельским труженикам было тяжело, забивались комбайны, аграрии часами их прочищали, но не сдавались. На спасение урожая бросили всю технику, люди работали и в ночное время, делая короткие перерывы. И результат порадовал", - отметил Владимир Мазур.

392,7 тысячи тонн зерновых и зернобобовых собрано в регионе.

27,3 ц/га составила средняя урожайность (на 5,9 ц/га больше, чем в прошлом году).

236,7 ц/га составила средняя урожайность картофеля (в прошлом году – всего 144,5 ц/га).

30,2 тысячи тонн составил валовый сбор картофеля: почти на 40% больше, чем в прошлом году.

"Благодарю аграриев за результативную работу, преданность родной земле и огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности жителей области!" - подчеркнул Владимир Мазур.