В Пермском крае четверо рыбаков погибли в реке Вишера

Следователями Чердынского межрайонного следственного отдела СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства гибели четырех мужчин на реке Вишера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

3 ноября 2025 года в реке Вишера на расстоянии около одного километра от поселка Данилов луг обнаружены тела двух мужчин 1958 и 1983 годов рождения рядом с лодкой. Тела были запутаны в рыболовных сетях. В 1,5 километрах от поселка Данилов луг следователями обнаружена еще одна перевернутая лодка. Рядом с ней также обнаружены тела двух мужчин 1959 и 1971 годов рождения, запутанные в рыболовные сети. По предварительным данным, инциденты произошли во время ночной рыбалки.

Следователями СК России назначены и проводятся необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.