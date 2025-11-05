Для участников СВО и их семей отменят земельный и транспортный налоги

Для участников СВО и их семей могут отменить еще два налога – земельный и транспортный. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте об изменении Налогового кодекса, передает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталию Полуянову.

Она напомнила, что законопроект Госдума уже одобрила в первом чтении.

"Предусмотрено освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физических лиц для участников СВО и членов их семей. Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года", - рассказала депутат.

По ее словам, поправки также освободят от страховых взносов выплаты военных-контрактников, будь то наемные работники, ИП или самозанятые. Освобождение будет действовать вне зависимости от срока контракта.