Жителю Москвы вменили передачу в НАТО сведений об оппозиционерах
37-летнему жителю Москвы вменили госизмену. В ФСБ полагают, что москвич познакомился с представителем спецслужбы одной из стран НАТО и стал передавать ему данные об оппозиционерах, чтобы их потом можно было "взять в разработку".
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и арестован. У него дома прошёл обыск.
Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.