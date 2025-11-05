Падение с самоката для студента Екатеринбурга обернулось потерей 25 тысяч рублей

В Екатеринбурге студент потерял 25 тыс. рублей, упав с электросамоката. Преступление удалось раскрыть благодаря сотрудникам полиции, поднявшим записи с камер видеонаблюдения, рассказали Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД.

Все началось с того, что 22-летний местный житель обратился в полицию, рассказав о потере своих банковских карт. По его словам, накануне он стал получать смс-оповещения о списании денежных средств. Правоохранители организовали проверку и выяснили, что неизвестный тратил деньги с карты на аттракцион "Силомер" и услуги компьютерного клуба. Изучив камеры видеонаблюдения, полицейским удалось установить личность юноши, решившего "погулять за чужой счет".

Оказалось, что парень заметил падение самокатчика, как и то, что студент не обратил внимание на выпавшие из его кармана банковские карты. Как только самокатчик уехал, тот подобрал карты, расплатился одной из них в нескольких ТЦ, а после выбросил все найденное на улице. Общая сумма потраченного составила 25 тыс. рублей.

Подозреваемый признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража с банковского счета". В настоящее время ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Полиция предупреждает: снятие денежных средств с чужой банковской карты — тяжкое преступление. В случае обнаружения карты рекомендуется обратиться в соответствующее финансовое учреждение для ее возврата или попытаться найти владельца. Расплачиваться или снимать деньги с чужой карты категорически запрещается, так за это предусмотрена уголовная ответственность.