Денис Паслер посетил строительство крупнейшего на Урале рейс-трека ВМХ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер посетил Богданович, чтобы проверить как идет строительство самой большой в регионе трассы для занятий на BMX-велосипедах. Об этом он написал в своих соцсетях.

Местом притяжения для юных спортсменов станет стадион "Факел". Протяженность самой длинной и многофункциональной заасфальтированной трассы составит 320 м.

"Это популярный вид спорта среди детей и молодёжи, его любят за возможность выполнения различных трюков на специализированных велосипедах, скорость и экстрим. На BMX‑трассе можно будет проводить соревнования всероссийского уровня, она соответствует всем требованиям", - написал Паслер, добавив, что этот вид спорта при наличии такой базы только будет набирать популярность.

Вместе с главой региона готовность объекта приехали проверить глава города Олег Нейфельд и президент Федерации велосипедного спорта Свердловской области Иван Кравченко.

Строительство рейс‑трека почти завершено, осталось только смонтировать трибуны для зрителей на 480 мест. Отметим, что проект реализуется при поддержке министерства физической культуры и спорта Свердловской области, администрации Богдановича, Федерации велосипедного спорта России и Свердловской области.