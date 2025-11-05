Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королева врио губернатора Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Королев занимал пост замглавы ФАС. Накануне поздно вечером Путин провел с ним рабочую встречу. Президент предложил Королеву возглавить Тверскую область. Королев заявил, что готов.

В сентябре Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Руденя возглавлял Тверскую область с 2016 года. В конце сентября 2025 года повышен до полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе. Это произошло после того, как прежний полпред Александр Гуцан стал генпрокурором России.