Владимир Мазур открыл после капитального ремонта школу в селе Калтай

В первый день новой учебной четверти губернатор Томской области Владимир Мазур открыл после капитального ремонта среднюю общеобразовательную школу в селе Калтай Томского района.

В обновленной школе учатся 176 детей. На время ремонта их переводили в школу соседнего поселка Кандинка. В ходе ремонта здесь установлена современная пожарная сигнализация и система видеонаблюдения, утеплен фасад, отремонтирована крыша, обновлен пищеблок. Школа также получила современные компьютеры, демонстрационную технику, новую мебель для кабинета физики и гардероба, новое оборудование для кабинета технологии и качественный спортивный инвентарь.

Открывая новую школу, губернатор Владимир Мазур поблагодарил руководство и педагогов, работников подрядной организации, задействованной на объекте.

"В этом году мы отремонтировали и завершаем ремонт 39 школ по всей нашей области. Планы на будущий год – привести в порядок еще 36 школ, – рассказал губернатор Владимир Мазур. – Конечно, реализовать эти планы непросто: нужна качественная проектная документация, надежные подрядные организации – все же ремонтируем второй дом для наших детей, для самого важного в жизни. Но мы продолжим ремонт и переоснащение городских и сельских школ, чтобы у всех детей было современное образование и возможность продолжить учебу в университете, техникуме или колледже, получить востребованную в жизни профессию".

Глава региона оценил выполненные работы в учебных классах и пищеблоке, пообщался с педагогами и детьми, которым пожелал отличных оценок в новой учебной четверти.