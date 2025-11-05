Грушко: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО во время учений отрабатывает механизмы блокады Калининградской области.

По его словам, активно идет милитаризация Балтики, накачка региона "коалиционными силами и средствами".

"Альянс запустил в этом году миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства в этой акватории», - сообщил Грушко в интервью "Известиям". В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России, указал дипломат.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс разработал план быстрого нападения и уничтожения Калининградской области. Он сослался на военную угрозу со стороны России. И сказал, что регион зажат между Литвой и Польшей, его можно "уничтожить в кратчайшие сроки".

Военный эксперт, капитан III ранга запаса Максим Климов уверен, что, если это произойдет, ответ сразу будет ядерным. А военный эксперт Александр Храмчихин удивлен не тем, что такие планы есть, учитывая географическое положение Калининградской области, а тем, что об этих планах заявляется открыто.