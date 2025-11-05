В парке культуры и отдыха Калуги отпраздновали День народного единства

В Калуге отпраздновали День народного единства. Торжества прошли в городском парке культуры и отдыха. Калужан поздравили председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, Глава Калуги Дмитрий Денисов и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по Калужской области Артур Титов. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

"День народного единства – символ сплочённости и веры в Россию, великую страну, в которой проживают люди разных национальностей и конфессий. В самые трудные и судьбоносные моменты нашей истории, именно единство народов России помогало преодолеть все трудности и испытания. Сегодня этот праздник особенно актуален. В ходе специальной военной операции сражаются плечом к плечу представители разных народов и вероисповеданий, вместе они стоят на защите нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть в каждом доме царит радость, а в сердцах – гордость за Россию. Скорейшей победы нашей Родине!", – подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев.