БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира

Украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира. На месте работают специалисты, сообщил губернатор Александр Авдеев.

К ликвидации последствий планируют приступить с наступлением светлого времени суток.

Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, отметил Авдеев в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 40 украинских БПЛА. Так, 11 БПЛА сбили над Воронежской областью, 8 - над Ростовской областью, по 6 БПЛА над Курской областью и Крымом, 5 БПЛА над Брянской областью и по 2 БПЛА над Белгородской и Орловской областями.