В США грузовой самолет упал на город: погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и 11 получили ранения в результате крушения грузового самолета в аэропорту Луисвилля в американском штате Кентукки.

Вскоре после взлета грузовой самолет MD-11 логистической компании UPS спланировал на здания промзоны и шоссе, которые воспламенились – на борту было много топлива.

Власти сообщили, что считаются погибшими трое членов экипажа, хотя их еще не обнаружили. Также подтверждена смерть еще четырех человек, по всей видимости, они находились на земле.

Пожарным удалось локализовать обширный пожар, начавшийся на огромной территории. Сейчас ее обыскивают на предмет возможных жертв ЧП.