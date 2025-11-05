Записался на массаж под видом клиента. Свердловские приставы нашли египтянина, уклоняющегося от алиментов

Судебные приставы из Сысертского района нашли египтянина с гражданством РФ, задолжавшего своим детям более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних сына и дочери. Выйти на контакт с должником также не представлялось возможным до недавнего времени. Накануне, в ходе разыскных мероприятий, удалось выяснить, что нерадивый отец работает в спа-салоне. Чтобы подтвердить эту информацию, пристав записался к нему на массаж под видом клиента.

После установления личности должнику разъяснили последствия неуплаты алиментов, предусмотренные законодательством, включая привлечения к административной (статья 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних") и уголовной ответственности (статья 157 УК РФ "Неуплата алиментов на несовершеннолетних детей").