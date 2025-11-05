Аэропорты Брюсселя и Льежа закрывали из-за беспилотника

В Бельгии сразу в двух городах – Брюсселе и Льеже – закрывали аэропорты. Причина – БПЛА. Информация о дроне поступила около 21.00 (мск). Он был замечен над территорией аэропорта Брюсселя.

"В качестве меры предосторожности все воздушное движение было временно остановлено", - приводит РБК слова представителя бельгийской компании Skeyes Курта Вервиллигена.

Когда закрылся и аэропорт Льежа, рейсы из обоих аэропортов были перенаправлены в Маастрихт и Кельн. После 22.00 (мск) аэрогавани заработали вновь.