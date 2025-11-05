Цены на аренду жилья увеличились за год на 15%

В России стоимость аренды квартир за год выросла до 15% в зависимости от региона.

Таковы данные крупнейших агентств недвижимости и девелоперских компаний. При этом в прошлом году цены росли быстрее. Замедление связано с увеличением предложения на рынке жилья.

Если в последние несколько лет наблюдался острый дефицит, то в текущем году количество доступных объектов увеличилось на треть. Причина того, что квартиры дорожают, кроется в высокой ключевой ставке Центробанка и неподъемных ипотечных продуктах, сообщают "Известия".

