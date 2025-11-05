В России изношена четверть медицинского оборудования

В России доля медицинского оборудования в государственных учреждениях, которое необходимо заменить, составляет 24,8%.

Таковы данные Министерства здравоохранения. При этом в 2021 году, когда стартовал федеральный проект, износ составлял 35,1%. Программа должна была завершиться в 2024 году, однако была продлена до 2030 года.

По словам экспертов, главная проблема в замене медтехники — отсутствие в РФ ряда приборов отечественного производства. Наибольшим спросом в госсекторе в настоящее время пользуются КТ, МРТ и рентген-аппараты, а также оборудование для лабораторий.

Для максимальной эффективности программы и повышения безопасности пациентов приоритет должен отдаваться реанимационному, диагностическому и стерилизационному оборудованию, отказ которого напрямую влияет на жизнь и здоровье людей, а также на способность системы оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь, сообщают "Известия".

Напомним, в российском здравоохранении нарастает кадровый кризис, и правительство предлагает радикальное решение: с 2026 года все студенты-медики будут поступать исключительно по целевому направлению, договор они должны подписать в течение первого года учебы. После выпуска их ждет трехлетняя обязательная отработка в учреждениях, назначенных по программе госгарантий.