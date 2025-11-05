Афганистан направил в Россию 50 тонн яблок из Кандагара

В ближайшее время в российских магазинах можно будет купить яблоки и гранаты из афганского города Кандагар.

Как пишет портал Alemarah, начало экспорта яблок в РФ после гранатов — это плодотворный шаг, который позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта для своих фруктов.

Ка заявил представитель управления министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Кандагара Мохаммад Ханиф Хакмаль, партия стала частью программы, направленной на расширение экспорта афганских плодов на международные рынки. Первая партия фруктов — гранатов — была отгружена в России в конце октября. Речь идет о 25 тоннах.

Напомним, депутат Госдумы от "Единой России" Татьяна Буцкая считает, что организмы россиян "генетически настроены" на картофель и морковь, а не на бананы или манго.