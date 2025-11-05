Песков: Москва перестала делиться с США картами линии фронта на Украине

Москва больше не передает Вашингтону карты с обозначениями линии фронта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались", – указал он, сообщает ТАСС.

Ранее Песков не стал комментировать публикацию издания Financial Times о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была отменена после того, как Москва прислала меморандум по Украине.