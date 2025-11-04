Баскетболиста "ЦСКА-Юниор" избили в клубе – парень попал в больницу с ЧМТ

Форвард "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов пострадал во время похода в ночной клуб – его избили, парень получил черепно-мозговую травму.

Сейчас Ершов находится в центральной районной больнице города Раменское в тяжёлом состоянии. Представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами. В спортклубе надеются на силы молодого организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента, сообщает пресс-служба спортивной организации.

Владимир Ершов родился 20 июня 2007 г. в Раменском. Рост парня – 204 см. Защитник команды "ЦСКА-Юниоры". Выступает под номером 60.