Путин в День народного единства возложил цветы, посетил музей и раздал премии

Президент Владимир Путин в день народного единства поучаствовал в различных мероприятиях.

Глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В традиционной церемонии приняли участие представители конфессий, а также члены общественных и молодёжных организаций. Потом президент кратко побеседовал с участниками молодёжных организаций.

Потом Владимир Путин посетил церковно-общественную выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства". В этом году экспозиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главу государства сопровождали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, помощник Владимир Мединский, руководитель Росархива Андрей Артизов, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва.

Президент посетил залы историко-документального проекта "Великая Победа. Россия – моя история", осмотрел стенд фонда "Христианское милосердие". Благотворительная организация оказывает гуманитарную помощь армии России, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и приграничных регионов. Владимиру Путину также показали икону и ковчег с мощами святителя Луки (Валентина Войно-Ясенецкого), которые доставили из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. После Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации.

"Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач, перед лицом глобальных вызовов и угроз и вместе радоваться победам, достижениям и успехам", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается введенный 20 лет назад День народного единства, который памятует о событиях 1612 г. В тот день II ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выбило из Кремля польских интервентов.