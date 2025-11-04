К 2030 году на Дальнем Востоке России появится не менее 10 промышленных парков

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума.

Правительству поручено рассмотреть вопросы развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов, а также строительством мультимодальных транспортно-логистических центров в регионах Дальнего Востока. К 2030 г. в Дальневосточном федеральном округе и сухопутных территориях Арктической зоны необходимо создать не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, Правительству поручено распространить программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" на семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился после 1 января 2024 г., а также на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа и на сухопутных территориях Арктической зоны. С полным списком поручений можно ознакомиться здесь.