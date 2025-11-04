В Ростовской области в аварии пострадали шестеро юных хоккеистов

В Ростовской области в аварию попали хоккеисты. Есть пострадавшие.

Вечером 3 ноября на 191-м километре автодороги Волгодонск – Ростов-на-Дону столкнулись несколько транспортных средств. Погибли водитель "Хёндэ Солярис" (предполагаемый виновник аварии) и пассажир того же автомобиля.

В медицинское учреждение обратились шестеро юных хоккеистов. Им оперативно оказана необходимая помощь. Доследственная проверка продолжается, сообщила в своём telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.