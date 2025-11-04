В России возник риск блокировки счёта после перевод самому себе

В России банки чаще стали блокировать счёт из-за переводов самому себе. Такие ситуации случаются нередко, особенно если суммы крупные или операции повторяются слишком часто

"Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям. В назначении платежа лучше указывать понятную суть перевода", - рассказала "Прайму" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

По её словам, если перевод предстоит крупный, лучше заранее уведомить об этом банк.