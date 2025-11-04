Россия и Китай углубят сотрудничество

В Правительстве России привели итоговое коммюнике встречи глав кабминов РФ и Поднебесной.

Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают поступательно развиваться. Их ключевые ориентиры главы государств определили на переговорах в Москве и Пекине в мае и сентябре 2025 г.

Россия и Китай будут развивать взаимоотношения. Для этого они достигли различных договорённостей, среди которых – улучшение структуры торговли через использование потенциала таких точек роста двустороннего товарооборота, как электронная коммерция, сельскохозяйственная продукция и продукция первичной переработки.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.